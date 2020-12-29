Навального арестовали до 15 февраля

Суд рассматривал ходатайство об аресте от ФСИН на выездном заседании .

Химкинский городской суд арестовал политика Алексея Навального до 15 февраля. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. Как рассказал адвокат Вадим Кобзев, данное решение будут обжаловать.

Суд рассматривал ходатайство об аресте от ФСИН на выездном заседании во 2-м отделе городского управления МВД. Навальный был доставлен в отделение полиции в Химках после прилета в "Шереметьево".

Как рассказали СМИ, при задержании Навального к нему не пустили адвоката Ольгу Михайлову, которая летела из Германии вместе с ним и у которой, по ее словам, были все необходимые документы.

Сторонники Навального готовят митинги по всей России.

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