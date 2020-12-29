На арестованного не оказывается морального и физического воздействия со стороны сотрудников СИЗО.

Оппозиционного политика Алексея Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина" в Москве. Об этом рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Алексей Мельников.

Накануне Химкинский суд вынес решение об аресте политика на 30 суток.

По словам Мельникова, Навальный прибыл в изолятор в 20:00, после этого он принял душ и поужинал. Также член ОНК рассказал, что политику выдали матрас, подушку, одеяло, постельное белье, тарелку, кружку, ложку, зубную щетку, пасту, мыло, одноразовую бритву, туалетную бумагу.

Навальный помещён в камеру карантинного типа, рассчитанную на трёх человек. Однако в течение 14 дней он будет находится в ней один, проходить карантин.

Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Алексей Мельников, секретарь ОНК Москвы

Он передал слова Навального о том, что на арестованного не оказывается морального и физического воздействия со стороны сотрудников СИЗО.

Ранее Зюганов отказался считать Навального оппозиционером.

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