Зюганов отказался считать Навального оппозиционером

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возвращение в Россию и арест Алексея Навального, отказавшись считать его оппозиционером. Об этом он рассказал "Комсомольской правде".
Я не считаю его оппозиционером. Он представляет американский финансовый капитал.
Геннадий Зюганов, глава КПРФ
Зюганов считает, что Навальный вообще "себе не хозяин", а с ним работают грамотные специалисты за границей.
Навального арестовали до 15 февраля.
Видео: Youtube/Радио Комсомольская Правда
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