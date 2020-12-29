Зюганов отказался считать Навального оппозиционером

Зюганов считает, что Навальный вообще "себе не хозяин".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возвращение в Россию и арест Алексея Навального, отказавшись считать его оппозиционером. Об этом он рассказал "Комсомольской правде".

Я не считаю его оппозиционером. Он представляет американский финансовый капитал. Геннадий Зюганов, глава КПРФ

Зюганов считает, что Навальный вообще "себе не хозяин", а с ним работают грамотные специалисты за границей.

Навального арестовали до 15 февраля.

Видео: Youtube/Радио Комсомольская Правда