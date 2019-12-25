С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов.

Предложение сократить продолжительность рабочего дня в России с восьми до шести часов вызвало обсуждение в медиапространстве. С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов. По его мнению, развитие современных технологий позволит во многих отраслях выполнять привычный объем задач за меньшее время. Однако авторы Telegram-канала "Мейстер" считают, что сейчас для такого изменения нет достаточных экономических предпосылок.

В своей публикации они напомнили, что сенатор уже не впервые выступает за сокращение рабочего времени. В 2023 году Гибатдинов предлагал уменьшить продолжительность рабочей недели с 40 до 39 часов. Позднее фракция КПРФ внесла в Госдуму проект нового Трудового кодекса, предусматривавший переход на 30-часовую рабочую неделю. Обе инициативы не привели к изменению действующего законодательства.

Авторы "Мейстера" связывают очередное обсуждение этой темы с задачей КПРФ привлечь новых сторонников. По их оценке, предложение о шестичасовом рабочем дне может быть частью политической кампании, рассчитанной на общественный резонанс.

В качестве аргументов против скорого сокращения рабочего времени авторы канала приводят недостаточную, по их мнению, производительность труда в России и нехватку квалифицированных кадров. Они признают, что искусственный интеллект, электронный документооборот и другие технологии помогают экономить время, но отмечают: заметный эффект от их внедрения получают прежде всего отдельные отрасли и специалисты.

В "Мейстере" полагают, что сокращение рабочего времени в перспективе возможно, однако для этого должны сложиться соответствующие экономические условия. Пока же подобные предложения, по мнению авторов канала, скорее используются для привлечения внимания к политическим силам, чем отражают готовность экономики к масштабной реформе.

К сокращению рабочего времени мы, конечно, придем. Тогда, когда для этого будут реальные условия. А не потребность в пиаре отдельных политических сил. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: unsplash (Alex Kotliarskyi)