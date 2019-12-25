В Москве повар из Таджикистана обвинен в терроризме и отправлен в СИЗО

Подозреваемый согласился на сотрудничество со следствием.

Российские правоохранительные органы из Москвы предъявили обвинение в участии в деятельности террористической организации 21-летнему уроженцу Республики Таджикистан - повару московского ресторана Claudia Исроилу Идрисову* (* - внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Мужчина полностью признал свою вину и согласился на сотрудничество со следствием. По данным информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы от МВД, сейчас обвиняемый арестован и отправлен в СИЗО. Известно, что речь идет о подозреваемом, который имеет среднее образование. Он неженат, несудим и трудоустроен. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 205.5, части 2 статьи 205.2 УК РФ за участие в деятельности террористической организации и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

В документах упоминается о том, что фигурант расследования проживал по месту временной регистрации в одном из столичных хостелов. Его сторона защиты просила отпустить клиента туда под домашний арест. Однако судебная инстанция встала на сторону следствия и отправила мужчину в СИЗО.

Вину полностью признал, активно способствует раскрытию преступления, скрываться от следствия и суда не намерен. материалы дела

После окончания следственных действий и утверждения надзорным ведомством обвинительного заключения в отношении обвиняемого материалы уголовного дела будут направлены в военный суд для изучения по существу. Мужчине грозит наказание до 20 лет заключения и штраф в размере до одного миллиона рублей.

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Фото: Piter.tv