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Алексей Навальный рассказал о своем самочувствии из СИЗО

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Блогер и политик заявил, что он не имеет планов совершать суицид.

Блогер Алексей Навальный опубликовал новый пост в Instagram. В новой публикации политик рассказал о том, как он себя чувствует в СИЗО. 

В посте Навальный заявил, что он не имеет планов совершать суицид.

Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключён. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками.

Алексей Навальный

Также он отметил, что он аккуратно ходит по лестнице и его психоэмоциональное состояние совершенно стабильно.

Ранее мы сообщали о том, что СК возбудил дело о призывах к участию несовершеннолетних в акции 23 января.

Видео: Instagram / navalny

Теги: акции протеста, наввальный
Категории: Лента новостей,

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