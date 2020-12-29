Алексей Навальный рассказал о своем самочувствии из СИЗО

Блогер и политик заявил, что он не имеет планов совершать суицид.

Блогер Алексей Навальный опубликовал новый пост в Instagram. В новой публикации политик рассказал о том, как он себя чувствует в СИЗО.

В посте Навальный заявил, что он не имеет планов совершать суицид.

Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключён. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Алексей Навальный

Также он отметил, что он аккуратно ходит по лестнице и его психоэмоциональное состояние совершенно стабильно.

Ранее мы сообщали о том, что СК возбудил дело о призывах к участию несовершеннолетних в акции 23 января.

Видео: Instagram / navalny