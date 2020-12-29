Алексей Навальный рассказал о своем самочувствии из СИЗО

Блогер Алексей Навальный опубликовал новый пост в Instagram. В новой публикации политик рассказал о том, как он себя чувствует в СИЗО.
В посте Навальный заявил, что он не имеет планов совершать суицид.
Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключён. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками.
Алексей Навальный
Также он отметил, что он аккуратно ходит по лестнице и его психоэмоциональное состояние совершенно стабильно.
Ранее мы сообщали о том, что СК возбудил дело о призывах к участию несовершеннолетних в акции 23 января.
Видео: Instagram / navalny
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