В Грузии пятерых оппозиционеров обвинили в призывах к госперевороту. Об этом заявил на брифинге представитель прокуратуры страны Давид Гумберидзе.

По его словам, обвинения предъявлены Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе. Отмечается, что за несколько дней до выборов в органы местного самоуправления оппозиционеры публично призвали мобилизовать граждан и привлечь их к насильственным действиям для свержения правительства. Гумберидзе добавил, что протестующие использовали против правоохранителей камни и другие тяжелые предметы.

Напомним, что 4 октября на фоне выборов в столице Грузии прошли акции протеста, которые вылились в массовые беспорядки. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

Фото: YouTube / Georgian Public Broadcaster