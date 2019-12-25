Грузия сократила экспорт вина в Россию

Всего с начала года Россия экспортировала вина из Грузии на 103,3 млн долларов.

Грузия в августе нынешнего года сократила экспорт вина в Россию. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные грузинской таможни.

Отмечается, что в конце лета российские компании ввезли грузинского вина на 13,7 млн долларов. Этот показатель стал минимальным с апреля 2025-го, когда экспорт составил всего 12,9 млн долларов. При этом в июле показатель составил 16,8 млн. Также сообщается, что в целом за август Грузия снизила экспорт вина в другие страны.

Россия продолжает лидировать в рейтинге основных потребителей грузинского вина в мире. Второе место занимает Польша. Тройку лидеров замыкает Украина. Всего с начала года Россия экспортировала вина из Грузии на 103,3 млн долларов.

Фото: pxhere.com