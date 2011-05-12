В физическом выражении импорт подскочил до 156,6 тысячи тонн.

Южная Корея увеличила ввоз пшеницы из России вчетверо. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.

В январе-августе 2025 года Южная Корея приобрела российской пшеницы на сумму 39,4 млн долларов. При этом в прошлом году сумма составляла 8,7 млн долларов. В физическом выражении импорт подскочил до 156,6 тысячи тонн. Также отмечается, что вырос экспорт кукурузы в 1,7 раза как в денежном, так и физическом выражениях.

Фото: pxhere.com