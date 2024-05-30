Армения нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз

Москва остается для Еревана основным поставщиком.

Армения в первом полугодии 2025 года нарастила экспорт пива на российскую территорию почти в девять раз. К таким выводам пришли журналисты информационного агентства "РИА Новости" после своих расчетов, сделанным по данным платформы ООН Comtrade. Известно, что в прошлом году за первые шесть месяцев отечественные компании приобрели у Еревана пива лишь на 576,3 тысячи долларов. За аналогичный период в текущем году эти закупки подскочили уже до 5,15 миллиона долларов.

Армянский экспорт активно увеличивался все первое полугодие. Еще в январе Москва купила у республики пива лишь на 188 тысяч долларов, однако уже в июне этот показатель достиг отметки в 1,7 миллиона долларов. Сама Армения при этом закупает значительные объемы пива за границей. В 2025 году стоимость импорта подскочила в 1,7 раза, до уровня в 7,2 миллиона долларов. Основным поставщиком для Еревана по-прежнему остается Россия. Отгрузки российского пива выросли на 18 процентов.

Ключевыми бенефициарами роста спроса в Армении на зарубежное пиво стали страны Европейского союза. Германия нарастила продажи на местный рынок в 2,3 раза, до 1,5 миллиона долларов, Чехия - в 2,5 раза, до 700 тысяч долларов, Бельгия - вдвое, до 267 тысяч, а Ирландия - более чем в пять раз, до уровня в 279 тысяч долларов.

Фото: pxhere.com