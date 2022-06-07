Президент Армении заявил, что страна перестала быть младшим братом России

По его словам, в Армении этого добивались последние четыре года.

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что страна перестала быть младшим братом России. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

По словам Хачатуряна, сейчас между странами установились партнерские отношения. Он подчеркнул, что в Армении этого добивались последние четыре года. Президент добавил, что у республики диверсифицированная экономика. Он призвал Россию "учитывать самостоятельные решения армянских властей".

Ранее Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников.

Фото: Piter.tv