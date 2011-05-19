Комиссия по предупреждению коррупции зафиксировала нарушение кодекса поведения в словах главы правительства Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников. Об этом он написал в своих соцсетях.

По словам Пашиняна, комиссия по предупреждению коррупции зафиксировала нарушение кодекса поведения в словах главы правительства Армении. Он подчеркнул, что не полностью согласен с некоторыми оценками решения, однако принес извинения за свои высказывания.

В повестке духовного обновления я сам должен принять свои упущения и желательно управлять своими эмоциями. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

