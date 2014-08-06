Оверчук: Россия поддерживает Армению в создании "маршрута Трампа"

Вице-премьер России заметил, что проект полностью соответствует национальным интересам России.

Москва поддерживает Армению в планах по созданию транспортного коридора с Азербайджаном под названием "маршрут Трампа" в том случае, если Ереван считает реализацию данного проекта необходимым. Соответствующее заявление журналистам сделал российский вице-премьер Алексей Оверчук. Чиновник заметил, что именно в такой плоскости вопрос рассматривается нашим государством. Эксперт уточнил, что Армения является стратегическим союзником, поэтому, если местные власти считают, что для них будет хорошим решением сформировать транспортный коридор, то Кремль это поддерживает.

Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе. Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

Напомним, что 8 августа по результатам трехсторонней встречи с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном. Две страны создадут транспортный коридор между закавказскими республиками. Данный проект получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Армения предоставила Белому дому право на управление этим коридором на 99 лет.

