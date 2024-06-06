По его словам, в ближайшее время платежи гармонизируют и сделают их удобнее для пользователей.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, как идет отмена роуминга между Россией и Белоруссией. Об этом он сообщил на ПМЭФ.

По словам Оверчука, вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить после снятия в значительной степени препятствий по входящим звонкам. Он подчеркнул, что в ближайшее время платежи гармонизируют и сделают их удобнее для пользователей.

Ранее Оверчук заявил, что решение о наделении Ирана статусом наблюдателя в ЕАЭС могут принять к концу года.

Видео: ПМЭФ