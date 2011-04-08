Оверчук: решение о наделении Ирана статусом наблюдателя в ЕАЭС могут принять к концу года

Вице-премьер РФ раскрыл планы Ирана по получению статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Решение по вопросу о наделении Ирана статусом страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе может быть принято в конце декабря 2024 года. Соответствующей информацией с журналистами поделился российский вице-премьер Алексей Оверчук. Чиновник выступил перед СМИ по результатам заседания межправительственного совета ЕАЭС. Специалист прокомментировал заинтересованность властей Тегерана в таком статусе. Вице-премьер РФ уточнил, что Москва также выражает свою заинтересованность в развитии экономических связей с Исламской Республикой Иран.

Есть определенные процедуры. Если они будут выдержаны, то, в принципе, решение о наблюдательстве Ирана в ЕАЭС может состояться в конце декабря текущего года ориентировочно. Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

Мишустин призвал страны ЕАЭС оперативно ратифицировать договор о ЗСТ с Ираном.

Фото и видео: Правительство России