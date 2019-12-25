В Польше около границы с Украиной нашли неизвестный дрон

Беспилотник неизвестного происхождения обнаружен на польской территории у государственной границы с украинской территорией. Соответствующее заявление местным журналистам сообщил официальный представитель Военной жандармерии Дариуш Роскош. Иностранный государственный служащий из Варшавы уточнил, что, по всей вероятности, найденный дрон произведен с помощью 3D-принтера.
Отдел Военной жандармерии в Жешуве под надзором районного прокурора Жешува выясняет подробности обнаружения дрона в лесу вблизи населенного пункта Бахув Подкарпатского.
Дариуш Роскош, эксперт
В текущий момент найденный БПЛА уже обследовали различные профильные специалисты. По словам представителя жандармерии, удалось исключить угрозу взрыва, биологической и химической угрозы населению.
