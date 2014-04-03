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В Тбилиси задержали шесть человек на акции протеста

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В ходе демонстрации началась потасовка между участниками акции и правоохранителями.

В Тбилиси задержали шесть человек на акции протеста. Об этом сообщили журналистам в прес-службе МВД Грузии.

Сегодня, 29 декабря, состоялась инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили. У здания парламента, где проходила церемония, собрались протестующие. В ходе демонстрации началась потасовка между участниками акции и правоохранителями, которые требовали не перекрывать проезжую часть. Отмечается, что позже все шестеро задержанных были освобождены.

Ранее мы сообщали, что Кавелашвили вступил в должность президента Грузии.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: акции протеста, задержание, полиция, тбилиси
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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