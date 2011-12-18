Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Церемония инаугурации прошла в здании парламента.

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили вступил в должность президента страны. Церемония инаугурации прошла сегодня, 29 декабря, в здании парламента в Тбилиси.

Кавелашвили произнес слова торжественной клятвы, после чего прозвучал гимн республики. На инаугурации нового президента присутствовали депутаты, представители правительства, ЦИК, а также руководители Конституционного и Верховного судов.

Напомним, выборы президента Грузии прошли 14 декабря в парламенте. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Он сменит на посту главы государства Саломе Зурабишвили, которая занимала этот пост с декабря 2018 года.

Ранее мэр Тбилиси объяснил, почему ЕС давит на Грузию.

Видео: YouTube / Georgian Public Broadcaster