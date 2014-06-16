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Мэр Тбилиси объяснил, почему ЕС давит на Грузию

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По его словам, страну собирались использовать в качестве полигона.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, почему Евросоюз давит на Грузию. Его слова приводит грузинский телеканал 1TV.

Каладзе заявил, что после конфликта на Украине у иностранных сил возник интерес к Грузии. По словам мэра Тбилиси, страну собирались использовать в качестве полигона. Он подчеркнул, что правящая партия отказалась от ослабления Грузии и выполнения требований "так называемых друзей" за счет уничтожения своего государства.

На нашу страну и власть оказывалось беспрецедентное давление, чтобы мы действовали не в интересах Грузии, мирного будущего населения, а с учетом интересов других больших стран, что составляло явные риски для безопасности.

Каха Каладзе, мэр Тбилиси

Ранее мы сообщали, что США введут дополнительные санкции в отношении Грузии.

Видео: YouTube / Georgian Public Broadcaster

Теги: грузия, евросоюз, каха каладзе, тбилиси
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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