Мэр Тбилиси объяснил, почему ЕС давит на Грузию

По его словам, страну собирались использовать в качестве полигона.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, почему Евросоюз давит на Грузию. Его слова приводит грузинский телеканал 1TV.

Каладзе заявил, что после конфликта на Украине у иностранных сил возник интерес к Грузии. По словам мэра Тбилиси, страну собирались использовать в качестве полигона. Он подчеркнул, что правящая партия отказалась от ослабления Грузии и выполнения требований "так называемых друзей" за счет уничтожения своего государства.

На нашу страну и власть оказывалось беспрецедентное давление, чтобы мы действовали не в интересах Грузии, мирного будущего населения, а с учетом интересов других больших стран, что составляло явные риски для безопасности. Каха Каладзе, мэр Тбилиси

Ранее мы сообщали, что США введут дополнительные санкции в отношении Грузии.

Видео: YouTube / Georgian Public Broadcaster