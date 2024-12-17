Мэттью Миллер рассказал об отношении Вашингтона к "недемократичным действиям" законодателей и чиновников в Тбилиси.

Американская администрация при президенте Джо Байдене введет дополнительные санкции в отношении Грузии. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник уточнил, что ранее власти страны ввели запреты и ограничения в отношении примерно 20 человек из Тбилиси. Речь шла в том числе о чиновниках высокого ранга и местных законодателях. Причиной таких мер стало якобы нарушение демократических норм. Дипломат указал СМИ на то, что на прошлой неделе внешнеполитическое ведомство ввело визовые ограничения.

Последуют и другие меры, которые мы готовы принять в ближайшие недели. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 30 ноября стало известно о том, чт о США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Это произошло после того, как 28 ноября грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил общественности о том, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в рассмотрение вопрос переговоров о вступлении в Европейский союз, а также отказаться от всех бюджетных грантов со стороны регионального сообщества.

Госдеп не комментирует связь между отменой санкций против Сирии и базами РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now