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Госдеп не комментирует связь между отменой санкций против Сирии и базами РФ

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Мэттью Миллер рассказал о требованиях Вашингтона к новым оппозиционным властям в Сирии.

В американском внешнеполитическом ведомстве не стали отвечать на вопрос, увязывает ли власти в США отмену санкционного давления против Сирии с выводом российских военных баз с территории данной страны Ближнего Востока. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник уточнил, что Белый дом никогда не вводит запреты и ограничения "Невсегда". Однако для отмены санкций местные руководители должны показать, что готовы к переменам.

Я не собираюсь говорить о нашем внутреннем процессе обсуждения. Если мы видим изменение поведения конечно, мы открыты для отмены наших санкций.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в конце ноября местные вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 

Госдеп: посольство Сирии в США пока не возобновляет работу.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: госдеп, мэттью миллер, санкции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии,

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