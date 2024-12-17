В американском внешнеполитическом ведомстве не стали отвечать на вопрос, увязывает ли власти в США отмену санкционного давления против Сирии с выводом российских военных баз с территории данной страны Ближнего Востока. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник уточнил, что Белый дом никогда не вводит запреты и ограничения "Невсегда". Однако для отмены санкций местные руководители должны показать, что готовы к переменам.
Я не собираюсь говорить о нашем внутреннем процессе обсуждения. Если мы видим изменение поведения конечно, мы открыты для отмены наших санкций.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
Напомним, что в конце ноября местные вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии.
Госдеп: посольство Сирии в США пока не возобновляет работу.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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