Госдеп: посольство Сирии в США пока не возобновляет работу

Мэттью Миллер прокомментировал поднятие флага над зданием в Вашингтоне.

Сирийское посольство в Вашингтоне пока что не возобновляет свою работу. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранного чиновника попросили отреагировать на информацию о том, что над зданием посольства Сирии в американской столице в понедельник, 16 декабря, был поднят флаг, используемый новыми властями арабской республики. СМИ задали уточняющий вопрос о том, стоит ли говорить о возобновлении работы дипломатического представительства Дамаска.

Я видел эти сообщения, но не знаю, на чем они основываются. Мы не контролируем это здание, как и то, что происходит в нем. Решение о поднятии флага принимает постоянный представитель Сирии при ООН. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что американское внешнеполитическое ведомство от 18 марта 2014 года потребовало от сирийских властей незамедлительно приостановить работу их дипломатического представительств в Вашингтоне. Тогда речь шла о сворачивании деятельности не только посольства, но также и почетных консульств САР в Трое штата Мичиган и городе Хьюстоне штата Техас.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now