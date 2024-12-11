Госдеп: правительство Сирии должно уничтожить якобы имеющееся в стране химоружие

Мэттью Миллер рассказал о необходимости следить за ситуацией.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что новое правительство Сирии должно уничтожить якобы имеющееся в стране химическое оружие. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник уточнил, что запасы данного вида оружия могут находиться на территориях, которые уже захватила местная террористическая группировка. В США призвали власти обеспечить безопасность населения.

Это обязанность тех, кто берет бразды правления в Сирии, - в первую очередь обеспечить безопасность и уничтожить любое химическое оружие, которое они обнаружат в подконтрольных им районах. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что ситуацию с якобы имеющимся на территории Сирии химическим оружием в четверг, 12 декабря, должна рассмотреть Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на своем внеплановом совещании.

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Фото: YouTube / Defense Now