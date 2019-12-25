Госдеп призвал румынских политиков следовать мирному демократическому процессу

Мэттью Миллер обвинил РФ во вмешательство во внутренние дела Бухареста.

В американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали решение Конституционного суда (КС) Румынии аннулировать весь избирательный процесс на выборах местного президента. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник уточнил, что политические силы европейского государства должны следовать мирному демократическому процессу без угроз насилия и запугивания для гражданского населения.

США подтверждают свою уверенность в демократических институтах и процессах Румынии, включая расследования иностранного вредоносного влияния. Мы призываем все стороны поддерживать конституционный порядок Румынии. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе уточнили, что выступают в поддержку румынского общества, которое столкнулось с беспрецедентной ситуацией, связанной с целостностью его выборов. Мэттью Миллер уверен, что жители Румынии должны быть уверены в том, что их выборы отражают демократическую волю, а также свободны от иностранного вредоносного влияния, направленного на подрыв честности.

Напомним, что Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс проходящих в стране президентских выборов после того, как были рассекречены документы. Из текстов следовало, что независимый кандидат в президенты Кэлин Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию. Также речь шла об осуществлении хакерских атак на цифровую инфраструктуру государства, используемую в избирательном процессе. Говорилось о том, что Москва якобы осуществляла в отношении республики "гибридные действия".

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Фото: YouTube / Defense Now