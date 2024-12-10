Госдеп: судьбу баз РФ в Сирии должны решать сирийцы, а не США

Мэттью Миллер рассказал, что вопрос должны решить сами сирийцы.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что судьбу российских военных баз на территории Сирии должны решать местные жители, а не власти в Белом доме. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что у него нет каких-либо сведений о статусе данных объектов.

У нас нет какой-либо информации о статусе этих баз и о том, что может или не может сделать в их отношении приходящий сирийский режим. Что касается позиции США по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил, размещенных в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники главы государства Башара Асада захватили несколько крупных городов: Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром боевики вошли в город Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули эту территорию. Сам Башар Асад покинул пост президента и свою страну.

В Госдепе заявили, что США общаются с оппозиционными группами в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now