В Госдепе заявили, что США общаются с оппозиционными группами в Сирии

Мэттью Миллер рассказал о контактах с лицами, которые получили власть в Дамаске.

Представители американского внешнеполитического ведомства контактируют с представителями оппозиционных группировок в Сирии, в том числе через различных посредников. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник таким образом отреагировал на вопрос о том, общаются ли власти из Белого дома с руководителями местной оппозиции, в которую входят в том числе и террористические организации.

У нас есть возможность, если это отвечает нашим интересам с точки зрения закона, общаться с включенными список террористическими организациями. Есть действия, которые нельзя совершать по закону, но разговоры с людьми не входят в их число, когда речь идет о взаимодействии с группами на местах в Сирии. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе добавили, что консультации ведутся уже на протяжении нескольких дней. Государственный секретарь США Энтони Блинкен принимал в них личное участие и продолжит свою работу на данном направлении. Однако подробности бесед в ведомстве раскрыть не смогли. Одним из ключевых моментов в переговорах является то, что США хотят избежать в дальнейшем эскалации конфликта. В Вашингтоне рассчитывают увидеть политическое перемирие, отвечающее национальным интересам сирийского народа, а не узким интересам организаций, которые проводят военную деятельность внутри страны.

Госдеп не поддержал призыв Папы Римского к перемирию во всех зонах конфликтов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now