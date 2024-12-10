Госдеп не поддержал призыв Папы Римского к перемирию во всех зонах конфликтов

Мэттью Миллер сомневается в возможности немедленного перемирия на Украине.

В американском внешнеполитическом ведомстве не стали поддерживать призыв Папы Римского Франциска к перемирию на Рождество в зонах региональных конфликтов по всему миру. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник таким образом отреагировал на вопрос СМИ о том, присоединятся ли власти Вашингтона к этому призыву ватиканского понтифика. В Госдепе добавили, что хотят, чтобы все противостояния на планете завершились и проблемы удалось урегулировать. Однако это не говорит о немедленном прекращении огня.

Существует ряд конфликтов, в которых мы пытаемся добиться прекращения огня. Разумеется, это конфликт в Газе, конфликт в Судане.... Украина имеет право защищать себя, я не думаю, что вы увидите, как Россия услышит призыв Папы Римского и в одностороннем порядке разоружится. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее понтифик призвал к перемирию на Рождество во всех конфликтных зонах, включая Украину, а также страны Ближнего Востока.

Госдеп: США вооружат всех новобранцев, если на Украине снизят призывной возраст.

Фото и видео: YouTube / Defense Now