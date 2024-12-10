Мэттью Миллер напомнил о словах Энтони Блинкена.

Американская администрация и их международные союзники США готовы вооружить и обучить всех новобранцев в случае снижения призывного возраста украинскими властями для тех граждан, которые будут отправляться на фронт. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

В конечном итоге решения о составе своих вооруженных сил должны принять сами украинцы. Мы ясно дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в борьбе, то мы и наши союзники будем готовы снарядить эти силы и обучить их. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 4 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью новостному агентству The Reuters заявил, что власти в Вашингтоне настаивают на снижении призывного возраста на Украине до 18 лет. Вовлечение молодежи в сражение с Москвой необходимо, счел иностранный дипломат. Комментируя слова Блинкена, источник в офисе лидера киевского режима Владимира Зеленского пояснили, что если региональный конфликт завершится до середины 2025 года, то потребности в снижении возраста мобилизации у страны нет.

США не предвидели возможность падения правительства Асада, заявил Госдеп.

Фото и видео: YouTube / Defense Now