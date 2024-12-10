США не предвидели возможность падения правительства Асада, заявил Госдеп

Мэттью Миллер рассказал о позиции США по Сирии.

В американском внешнеполитическом ведомсте не предвидели возможность падения правительства бывшего сирийского президента Башара Асада. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник объяснил СМИ, что подобное развитие событий в стране Ближнего Востока стало возможным за счет ослабления позиций ключевых союзников главы государства в регионе в лице иранских, российских властей, а также шиитского движения "Хезболлах" и международного давления на Сирию.

Мы напрямую не предвидели падения Асада, но мы определенно видели, что его режим был сильно ослаблен. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что захватившие государственное телевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением о том, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими чиновниками остается в стране, но им неизвестно, где в настоящее время находится министр по обороне.

В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now