В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии

Мэттью Миллер назвал слухи "неверной информацией".

В американском внешнеполитическом ведомстве отказались напрямую отвечать на вопрос журналистов о том, поддерживают ли власти США наступление местных боевиков и формирований в Сирии. На регулярном брифинге официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в деэскалации обстановки. По словам иностранного чиновника, деятельность в регионе начала та организация, которая в США признана террористической. Спикер назвал слухами сведения о том, что США причастны к инцидентам.

Я не думаю, что могу выразиться яснее. В конечном счёте, мы хотим стать свидетелями продвижения политического процесса. Я видел различные слухи, включая заявления людей, которые, казалось бы, заслуживают доверия, что США якобы были причастны к этому наступлению. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп: Турция должна использовать свое влияние для урегулирования в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now