Госдеп: Турция должна использовать свое влияние для урегулирования в Сирии

Мэттью Миллер рассказал о необходимости задействовать рычаги влияния на нарушителей.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что Анкара должна использовать собственное влияние для урегулирования ситуации в Сирии. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник таким образом отреагировал на вопрос СМИ о том, какие рычаги у властей США есть для урегулирования кризиса. Спикер добавил, что администрация не хочет, чтобы какая-либо страна пыталась воспользоваться нестабильной обстановкой в Сирии. США призывают мировое сообщество использовать влияние и рычаги воздействия, чтобы добиться деэскалации, защиты мирного населения и мирного политического процесса.

Вчера госсекретарь говорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Во всех наших беседах с представителями стран региона мы продолжаем призывать каждую страну использовать все имеющееся у нее влияние и добиваться прекращения эскалации, деэскалации. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат добавил, что политика США в отношении сирийского президента Башара Асада не изменилась. Однако эксперт отказался уточнить, хочет ли Вашингтон, чтобы глава иностранного государства лишился собственного должностного поста.

США изучат данные о нарушениях перемирия на ливано-израильской границе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now