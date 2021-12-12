США изучат данные о нарушениях перемирия на ливано-израильской границе

Мэттью Миллер сообщил о тщательном изучении ситуации в регионе.

Американсское внешнеполитическое ведомство изучит информацию о нарушениях режима прекращения огня на государственной границе Израиля и Ливана, вступившего в силу 27 ноября. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что власти США занимаются рассмотрением вопросов, касающихся этой проблематики.

Что касается нарушений или потенциальных нарушений, то мы создали механизм для изучения этого вопроса, в рамках которого США вместе с Францией будут взаимодействовать с израильскими военными, а также с ливанскими военными. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что договоренность о перемирии в широком смысле этого слова оказалась успешной, так как позволила остановить сражения и поставила Израиль и Ливан на путь, в котором не фиксируется ежеднеыная гибель мирного населения в тех масштабах, которые были обозначены на протяжении последних двух месяцев.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now