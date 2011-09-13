Мэттью Миллер рассказал о планах Госдепа на саммите военного блока в Брюсселе.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе обсудит украинский прогресс на пути присоединения к Североатлантическому военному альянсу. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что не будет с трибуны предвосхищать какие-либо конкретные шаги, которые могут быть предприняты в результате проведенных мероприятий.

У нас будет ряд встреч, на которых он будет говорить о том, как мы можем продолжать добиваться оперативной совместимости, чтобы убедиться, что Украина может работать с союзниками по НАТО, а также говорить о реформах. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 29 ноября лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News допустил остановку "горячей фазы" регионального конфликта в случае укрытия подконтрольных Украине территорий "под зонтик" НАТО. По словам главы государства, предоставление членства в НАТО для части территорий Украины остановило бы "горячую фазу", однако такого решения "никто не предлагал".

Госдеп заявил, что США не изменили свою позицию по Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now