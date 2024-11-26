Мэттью Миллер не смог отреагировать на материал французского издания Le Monde.

В американском внешнеполитическом ведомстве не меняли собственную позицию по оказанию поддержки киевскому режиму, несмотря на применение Россией новых баллистических ракет средней дальности "Орешник". Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник дополнительно отказался комментировать для СМИ статью, вышедшую во французской газете Le Monde. В тексте материала упоминалось, что Лондон и Париж не могут отправить свои войска на украинскую землю.

Что касается нашего общего подхода, когда речь идет об Украине, он не менялся, мы продолжим поддерживать Украину. Нет, у меня нет никаких комментариев на этот счет. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 21 ноября российский президент Владимир Путин сообщил народу страны о том, что США и их международные союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение Вооруженными силами Украины западного дальнобойного высокоточного оружия. Затем американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты, находящиеся в Курской и Брянской областях.

США не будут участвовать в переговорах по атому между Ираном и "евротройкой".

Фото и видео: YouTube / Defense Now