США не будут участвовать в переговорах по атому между Ираном и "евротройкой"

Мэттью Миллер напомнил о позиции США по выполнению Ирана обязательство в МАГАТЭ.

В американском внешнеполитическом ведомстве не будут участвовать в переговорах, посвященных иранскому ядерному прогрессу, которые состоятся между властями из Тегерана и странами европейской тройки (Великобритании, Германии и Франции) на территории Женевы. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что позиция США заключается в том, что Иран обязан обеспечить полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Нет, мы не присоединимся к этим переговорам. Мы тесно координируем наши усилия с партнерами из "евротройки" в отношении полного выполнения Ираном обязательств по ядерной энергетике и его привлечения к ответственности за их невыполнение. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 24 ноября официальный представитель иранского министерства по иностранным делам Эсмаил Багаи проинформировал общественность о том, что 29 ноября заместители глав МИД Ирана и "евротройки" встретятся для обсуждения вопросов, касающихся двусторонних отношений, существующих между исламской республикой и некоторыми западными странами, а также иранской ядерной программы. Позже местная газета Donya-e-Eqtesad уведомила, что мероприятие пройдет в Женеве.

Госдеп отказался уточнить, передают ли США целеуказания Киеву для Storm Shadow.

Фото и видео: YouTube / Defense Now