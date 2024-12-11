  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Финансист Назаров высказался о падении доллара после инаугурации Трампа
Сегодня, 9:50
156
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Финансист Назаров высказался о падении доллара после инаугурации Трампа

0 0

Он подчеркнул, что вместе с падением доллара стала снижаться стоимость нефти и газа.

Финансист Артем Назаров высказался о падении доллара после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, инаугурация нового американского лидера вызвала в финансовом мире движение. Он подчеркнул, что вместе с падением доллара стала снижаться стоимость нефти и газа. Назаров отметил, что к укреплению рубля также причастен ЦБ, который поднял лимит продажи валюты экспортерами и банками.

Ранее эксперт рассказала, как Трамп поменяет крипторынок.

Фото: pxhere.com

Теги: дональд трамп, инаугурация, курс доллара, президент сша, финансы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии