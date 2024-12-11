Финансист Назаров высказался о падении доллара после инаугурации Трампа

Он подчеркнул, что вместе с падением доллара стала снижаться стоимость нефти и газа.

Финансист Артем Назаров высказался о падении доллара после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, инаугурация нового американского лидера вызвала в финансовом мире движение. Он подчеркнул, что вместе с падением доллара стала снижаться стоимость нефти и газа. Назаров отметил, что к укреплению рубля также причастен ЦБ, который поднял лимит продажи валюты экспортерами и банками.

Ранее эксперт рассказала, как Трамп поменяет крипторынок.

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