Эксперт рассказала, как Трамп поменяет крипторынок

По ее словам, президент США делает ставку на криптовалюту и планирует очень много нововведений.

Генеральный директор "Крипто-А" Алена Нариньяни рассказала, как новый президент США Дональд Трамп поменяет крипторынок. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, Трамп делает ставку на криптовалюту и планирует очень много нововведений, связанных с цифровой валютой. Нариньяни отметила, что крипта может стать для людей обыденностью, в том числе для России. Она подчеркнула, что если весь миру будет принимать эту валюту, то и в России с ней будут работать на уровне государственных компании, физических и юридических лиц.

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