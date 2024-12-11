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Воробьев рассказал о тестировании проекта по онлайн-голосованию при смене УК в жилых домах
Сегодня, 15:41
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Воробьев рассказал о тестировании проекта по онлайн-голосованию при смене УК в жилых домах

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Он подчеркнул, что когда регион опробует новую программу, ее могут распространить на всю страну.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о тестировании проекта по онлайн-голосованию при смене управляющей компании (УК) в жилых домах. Его слова приводит телеканал "360".

Отмечается, что речь идет о проведении общих собраний собственников квартир с помощью системы ГИС ЖКХ. По словам Воробьева, смысл заключается в устойчивых прозрачных коммуникациях УК с жителями. Он подчеркнул, что когда регион опробует новую программу, ее могут распространить на всю страну. Также глава Подмосковья отметил, что электронное взаимодействие дает очень заметный результат и способствует качеству УК.

Ранее финансист Лосев заявил о возможном росте доллара после инаугурации Трампа.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей воробьев, губернатор подмосковья, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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