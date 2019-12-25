Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта

Он был избран главой государства в седьмой раз по итогам выборов, прошедших 26 января.

Инаугурация избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом сообщает "Белта" со ссылкой на ЦИК республики.

Присяга президента пройдет в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, а также судей конституционного и верховного судов. Напомним, Лукашенко был избран главой государства в седьмой раз по итогам выборов, прошедших 26 января.

Ранее Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия работают над созданием разведывательного спутника.

Фото: Telegram / Пул Первого