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Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта
Сегодня, 10:21
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Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта

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Он был избран главой государства в седьмой  раз по итогам выборов, прошедших 26 января.

Инаугурация избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом сообщает "Белта" со ссылкой на ЦИК республики.

Присяга президента пройдет в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, а также судей конституционного и верховного судов. Напомним, Лукашенко был избран главой государства в седьмой  раз по итогам выборов, прошедших 26 января.

Ранее Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия работают над созданием разведывательного спутника.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, инаугурация, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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