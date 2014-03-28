Вучич обратился к жителям Сербии после протестов в Белграде

Он поблагодарил силовиков за проявленное терпение.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к жителям страны после протестов в Белграде. Обращение к гражданам состоялось в прямом эфире сегодня, 11 августа.

Глава республики прокомментировал акцию протеста, которая прошла 10 августа. Ее организаторами выступили противники добычи лития в Сербии. Отмечается, что в протестах участвовали до 27 тысяч человек. Вучич подчеркнул, что протесты прошли без применения силы, если сравнивать с теми, что проводят в странах Запада. Он поблагодарил силовиков за проявленное терпение.

Я счастлив, что мы, несмотря на насилие против граждан и страны в целом, так сдержано, мирно и мудро реагировали. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич заявил о получении от РФ данных о готовящемся в Сербии госперевороте.

Фото: YouTube / TOK TV