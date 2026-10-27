Толпа ворвалась в здание телеканала в Сербии после поражения Вучича

В ситуацию пришлось вмешаться полиции Белграда.

Толпа митингующих ворвалась вечером 26 октября здание сербского телеканала Informer TV. Инцидент произошел на территории столицы - Белграда. Такими сведениями с общественностью поделились местные журналисты. В публикации иностранного СМИ говорится о том, что разъяренные люди в течение часа устраивали беспорядки перед зданием, а также разбили окна и выломали входную дверь. После этого активисты ворвались в редакцию. Им удалось разгромить помещение и напасть на главного редактора канала Драгана Вучичевича. Местным сотрудникам пришлось прятаться в туалетах и подвале. Они вышли только после того, как на место инцидента прибыла полиция.

Напомним, что 25 октября в Сербии состоялись внеочередные парламентские выборы в Народную скупщину. По результатам обработки голосов с 97,6 процентов участков "Студенческий список" набирает 52,71 процентов голосов. У движения "Объединенная Сербия" при бывшем президенте страны Александре Вучиче есть 39,17 процентов голосов.

Вучич признал поражение на парламентских выборах.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Miroslav Miletić