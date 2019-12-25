Вучич признал поражение на парламентских выборах

Оппозиционный "Студенческий список" выиграл внеочередные парламентские выборы, который накануне состоялись на территории Сербии. Соответствующее заявление сделал бывший президент республики Александр Вучич, выступая перед общественностью в штабе Сербской прогрессивной партии. Политический деятель добавил, что его оппоненты планируют ввести санкции против Москвы к весне 2027 года. Экс-глава страны уверен, что запреты и ограничения в отношении России будут приняты к апрелю или маю следующего года.
Многие будут удивлены, и вы поймете, насколько сильно некоторые люди лгали. Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы... Они сделают все то, о чем они не хотели, чтобы я вам рассказал.
Александр Вучич, экс-глава Сербии
Александр Вучич добавил, что победа "Студенческого списка" стала подтверждением цветной революции, которая якобы осуществлялась при прямой поддержке ряда европейских стран и глубинного государства США, противостоящего президенту-респуликанцу Дональду Трампу.
Вучич пообещал не допустить участия Сербии в планах ЕС по конфликту с РФ.
Фото: YouTube / Александар Вучић
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