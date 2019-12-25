Ранее в "Студенческом списке" сообщили об отказе от санкций против РФ.

Оппозиционный "Студенческий список" выиграл внеочередные парламентские выборы, который накануне состоялись на территории Сербии. Соответствующее заявление сделал бывший президент республики Александр Вучич, выступая перед общественностью в штабе Сербской прогрессивной партии. Политический деятель добавил, что его оппоненты планируют ввести санкции против Москвы к весне 2027 года. Экс-глава страны уверен, что запреты и ограничения в отношении России будут приняты к апрелю или маю следующего года.

Многие будут удивлены, и вы поймете, насколько сильно некоторые люди лгали. Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы... Они сделают все то, о чем они не хотели, чтобы я вам рассказал. Александр Вучич, экс-глава Сербии

Александр Вучич добавил, что победа "Студенческого списка" стала подтверждением цветной революции, которая якобы осуществлялась при прямой поддержке ряда европейских стран и глубинного государства США, противостоящего президенту-респуликанцу Дональду Трампу.

Вучич пообещал не допустить участия Сербии в планах ЕС по конфликту с РФ.

Фото: YouTube / Александар Вучић