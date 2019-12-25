Подавший 27 сентября в отставку с должности президента Сербии Александар Вучич заявил, что не допустит того, чтобы его страна стала частью планов Европейского союза по подготовке к вооруженному конфликту с Москвой. Соответствующий комментарий иностранный политический деятель сделал в эфире местного телеканала Prva. Глава государства отмечает, что Белград сейчас становится "камнем в ботинке в Европе". Он уверен, что региональное сообщество готовится к будущей войне с Российской Федерацией.
Я не хочу, чтобы Сербия была частью этого конфликта, и я не допущу, чтобы Сербия стала его частью.
Александр Вучич, президент Сербии
Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября 2025 года. Александр Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Он будет ее кандидатом в премьер-министры. Основным оппонентом для движения станет объединение "Студенческий список" во главе с кардиологом из Нови-Сада Илией Срдановичем.
Вучич уверен, что "Студенческий список" введет санкции против России.
Фото: YouTube / Александар Вучић
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