Бывший президент Сербии Александр Вучич высказал уверенность в том, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах протестного движения "Студенческий список" его представители введут в отношении Москвы санкции. Соответствующее заявление политик сделал в ходе интервью с журналистами местного телеканала RT Balkan.
И вы и я знаем, что они ввели бы санкции на следующий день. Давайте не представляться наивными или неразумными. Об этом не принимают решений те, кто болтает глупости каждый день по разным телеканалам и везде говорят то, что люди хотят слышать, наши люди нередко слышат больше смысла в их словах, речах, молчании, партизанском подходе, но это пустой, детский подход.
Александр Вучич, президент Сербии
В качестве примера политический деятель перечислил несколько лидеров "Студенческого списка", которые связаны с прозападными неправительственными организациями.
Напомним, что Александр Вучич 27 сентября подал в отставку и возглавил кампанию коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" (СПП) к выборам. Голосование запланировано на 25 октября. Ожидается, что сформированный протестующими студентами "Студенческий список" станет основным конкурентом.
Вучич рассказал, что встречи с европейцами были для него мучением.
Фото: YouTube / Александар Вучић
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