Политик объяснил, к чему приведет проигрыш "Сербской прогрессивной партии" на выборах.

Бывший президент Сербии Александр Вучич высказал уверенность в том, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах протестного движения "Студенческий список" его представители введут в отношении Москвы санкции. Соответствующее заявление политик сделал в ходе интервью с журналистами местного телеканала RT Balkan.

И вы и я знаем, что они ввели бы санкции на следующий день. Давайте не представляться наивными или неразумными. Об этом не принимают решений те, кто болтает глупости каждый день по разным телеканалам и везде говорят то, что люди хотят слышать, наши люди нередко слышат больше смысла в их словах, речах, молчании, партизанском подходе, но это пустой, детский подход. Александр Вучич, президент Сербии

В качестве примера политический деятель перечислил несколько лидеров "Студенческого списка", которые связаны с прозападными неправительственными организациями.

Напомним, что Александр Вучич 27 сентября подал в отставку и возглавил кампанию коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" (СПП) к выборам. Голосование запланировано на 25 октября. Ожидается, что сформированный протестующими студентами "Студенческий список" станет основным конкурентом.

Вучич рассказал, что встречи с европейцами были для него мучением.

Фото: YouTube / Александар Вучић