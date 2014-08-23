Вучич заявил о получении от РФ данных о готовящемся в Сербии госперевороте

Глава Сербии сообщил о проверке информации, поступившей от Москвы.

Сербский президент Александар Вучич заявил о том, что Москва предупредила руководство европейской страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители стран коллективного Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал перед местными журналистами, отвечая на вопрос СМИ о подготовке извне акций протеста в стране ради осуществления государственного переворота.

Сегодня мы получили информацию из РФ. Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся. Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу. Александр Вучич, президент Сербии

Иностранный политик уточнил, что тем, кто фантазирует о том, что добьются чего-то силой в Сербии, следует знать, что в реальности они ничего не добьются. Вучич пояснил, что власти в Белграде неустанно движутся вперед, поэтому враги не могут остановить страну в развитии. Глава Сербии выступил с посланием к соотечественникам о том, что им не о чем беспокоиться или переживать.

Вучич назвал безумием бой трансгендера с женщиной на Олимпиаде.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић