В Сербии прокомментировали допуск до соревнований спортсменов без результата гендерного теста.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что миром правит сумасшествие после победы представителя Алжира с преимущественно мужскими хромосомами над женщиной-боксером из Италии на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Соответствующее заявление европейский политик сделал в ходе выступления на брифинге с местными журналистами.

Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума. Александр Вучич, глава Сербии

Напомним, что 1 августа итальянская представительница Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, сдалась после 46 секунд в бое 1/8 финала боксерского турнира. Ее противницей была алжирка Иман Хелиф. Ранее МОК (Международный олимпийский комитет) одобрил участие Хелиф в женском турнире в Париже, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года она не смогла пройти гендерный тест. Его результаты показали наличие в организме атлетки XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила общественности о том, что спортсменки с мужскими генетическими характеристиками не могут быть допущены к участию в соревнованиях женщин.

Вучич заявил, что на Западе готовятся к большому вооруженному конфликту.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић