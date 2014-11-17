Глава Сербии напомнил о том, что ружье должно выстрелить, как в пьесе Чехова.

Противостояние ливанского движения "Хезболлах" с Израилем на Ближнем Востоке, а также выбор антироссийски настроенного бывшего премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на место главы дипломатии и политики безопасности Евросоюза, закупки оружия государствами коллективного Запада и Востока указывают на готовящийся крупный вооруженный конфликт. Соответствующее заявление сделал сербский президент Александр Вучич в эфире местного телеканала TV Prva в воскресенье, 30 июня.

Здесь нет большой философии, это четкие, ясные, недвусмысленные вещи. И когда говорим о том, что происходит в Европе – получаете Еврокомиссию, которая будет радикально антироссийской вместо предыдущей, явно антироссийской. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению политика, обстановка на геополитической арене является недвусмысленным сигналом. Он заметил, что руководство Европейского союза говорит о том, что нет места компромиссу в "сопротивлении российской агрессии". Александр Вучич заметил, что в ответ на это в Москве понимают, что на самом деле в ЕС хотят того, чтобы Россия исчезла, поэтому продолжат бороться всем оружием и имеющимися средствами до конца. Александр Вучич напомнил, что когда в пьесе Чехова "в первом акте на стене висит ружье, в третьем акте оно выстрелит".

ФРГ не допустит резолюции о геноциде против народов СССР, заявил Вучич.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић