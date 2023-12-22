ФРГ не допустит резолюции о геноциде против народов СССР, заявил Вучич

Александр Вучич прокомментировал резолюцию ГА ООН по Сребренице.

Германия не допустит принятия резолюции о геноциде в отношении народов СССР во Второй мировой войне на площадке Всемирной организации, несмотря на более чем 20 миллионов человеческих жертв. Соответствующее заявление сделал сербский президент Александр Вучич, выступая в эфире местного телеканала TV Prva. Европейский политик выразил благодарность "братьсям из Минска" за то, как именно Белоруссия проголосовала против резолюции в ГА ООН по вопросу Сребреницы.

Совсем определенно, в повестке дня окажется геноцид над советским народом. И как они тогда объяснят, что это не геноцид, что убийство от 20 до 27 миллионов человек не является геноцидом? Германия не допустит этого. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что Генеральная ассамблея ООН в четверг, 23 мая, одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена, против него проголосовали 19, также воздержались 68 государств. Ряд участников ООН не принимал участие в голосовании. Александр Вучич после голосования заявил о том, что Белград не забудет, как в России, КНР, Венгрии и ОАЭ выступили против резолюции.

Вучич поблагодарил Россию и Китай за позицию по резолюции ГА ООН о Сребренице.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић