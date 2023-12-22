Вучич поблагодарил Россию и Китай за позицию по резолюции ГА ООН о Сребренице

Глава Сербии прокомментировал итоги ГА ООН по резолюции.

Сербский президент Александар Вучич поблагодарил Россию, Китай и другие страны, не голосовавшие за резолюцию на Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году. Соответствущее заявление политик сделал в эфире местного Радио и телевидения.

Если посмотреть на распределение по числу жителей, то на нашей стороне было более двух третей населения земного шара - воздержавшихся и против. Я хочу поблагодарить Китай и РФ, ОАЭ. Сербия никогда этого не забудет. Огромное спасибо также нашим венгерским братьям. Словакам, грекам, киприотам.... Александр Вучич, президент Сербии

Дополнительно глава Сербии перечислил государства Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, которые воздержались при голосовании или решившие отдать свой голос против документа. В Белограде высказали им благодарность за занятую позицию. Однако по результатам голосования ГА Всемирной организации приняла резолюцию по геноциду в Сребренице. "За" текст с названием названием "Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице" выступили 84 страны, "против" проекта проголосовали 19 участников, включая Россию. Белоруссию, Китай, Венгрию, Сербию и Сирию. Еще 68 стран воздержались от пинятия постановления.

Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић