Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН

Александр Вучич встретился в Белграде с Джеймсом О'Брайаном.

Белград благодарен американской администрации за инвестиции, которые улучшают жизнь в ее городах, однако будет противостоять принятию готовящейся резолюции о геноциде в Сребренице на предстоящей Генеральной ассамблее Всемирной организации. такую позицию огласил сербский президент Александр Вучич в ходе рабочего визита государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймса О"Брайана. Мероприятие проводилось за закрытыми дверями, а затем делегаты вышли для общения с журналистами. В Сербии призвали Вашингтон сосредоточить внимание и часто упоминать те вещи, которые значимы в двустороннем сотрудничестве между странами.

Есть города и населенные пункты в Сербии, которые благодаря американским компаниям пристойно и хорошо живут. Я открывал от фабрики в Сремска-Митровице до самых современных автотрасс около Крушеваца, которые строили американские компании. Александр Вучич, президент Сербии

Относительно вопроса по резолюции о Сребренице, Александр Вучич заметил, что он как политический ветеран, которому больше нечего терять, скажет "все в лицо" и не скроет ничего от народа.

Когда Америка поднимет палец или два, за ней встанут 70 стран. А мы – одни, и мы одни будем противостоять им по вопросу резолюции. Александр Вучич, президент Сербии

Президент Сербии поручит усилить меры безопасности после теракта в России.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић